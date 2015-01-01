أحمد حسن: لماذا تركتم أجيري.. افتقدنا مدافع الأهلي في المنتخب

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أنه كان يجب على الجهاز الفني المعاون لخافيير أجيري التدخل في الاختيارات لقائمة المنتخب التي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأضاف أحمد حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم خطاب ببرنامج "نجوم إفريقيا" على اذاعة نجوم اف ام: "الجميع انتقد الاختيارات جماهير ولاعبين سابقين، ومحللين الجميع يرى أن الاختيارات منقوسة كان عليهم التدخل الفوري في هذه الاختيارات.. المنتخب كان لا يملك لاعب بصفات القائد مثل أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي يملك شخصية قوية و روح قتالية عالية".

وتابع أحمد حسن: "هقوم بضرب مثل بسيط وقت تلقينا الهدف من جنوب إفريقيا اللاعبين استسلموا نهائيًا رغم أن الوقت المتبقي كان من الممكن تحقيق هدف والعودة الي المباراة في حال وجود لاعب يمتلك روح قتالية يستطيع أن يبث الروح داخل نفوس اللاعبين ولكن هذا لم يحدث".