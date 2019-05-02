سعرالدولار اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2019
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:53 م
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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-7-2019، في البنوك العاملة في مصر خلال متصف التعاملات الصباحية ، وذلك بعد أن شهد سعر الدولار حالة من التراجع الطفيف في بعض البنوك خلال تعاملات أمس ، حيث سجل متوسط عر الدولار اليوم في البنوك نحو 16.57جنيها للشراء، و16.66 جنيها للبيع بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصرى:
اسعار الدولار اليوم
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سجل سعرالدولار اليوم 16.57 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم 16.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
سجل سعرالدولار اليوم 16.55 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم 16.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
سجل سعرالدولار اليوم 16.55 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم 16.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
سجل سعرالدولار اليوم 16.57 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم 16.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
سجل سعرالدولار اليوم 16.54 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم 16.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
سجل سعرالدولار اليوم 16.57 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم 16.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
سجل سعرالدولار اليوم 16.57جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم 16.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
سجل سعرالدولار اليوم 16.55 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم 16.65 جنيه للبيع.
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