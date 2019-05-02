ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعرالدولار اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2019

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:53 م
سعرالدولار اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2019
سعر الدولار في البنوك المصرية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
سعرالدولار اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2019
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-7-2019، في البنوك العاملة في مصر خلال متصف التعاملات الصباحية ، وذلك بعد أن شهد سعر الدولار حالة من التراجع الطفيف في بعض البنوك خلال تعاملات أمس ، حيث سجل متوسط عر الدولار اليوم في البنوك نحو 16.57جنيها للشراء، و16.66 جنيها للبيع بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصرى:

اسعار الدولار اليوم
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سجل سعرالدولار اليوم  16.57 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم  16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
سجل سعرالدولار اليوم  16.55 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم  16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
سجل سعرالدولار اليوم  16.55 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم  16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
سجل سعرالدولار اليوم  16.57 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم  16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
سجل سعرالدولار اليوم 16.54 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم  16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
سجل سعرالدولار اليوم  16.57 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم  16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
سجل سعرالدولار اليوم  16.57جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم  16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
سجل سعرالدولار اليوم  16.55 جنيه للشراء.
سجل سعرالدولار اليوم  16.65 جنيه للبيع.



Advertisements
المزيد عن: سعر الدولار اليوم اسعار صرف الدولار في مصر اسعار الدولار على مستوى العالم اسعار الدولار الان في مصر إليزابيث بورني
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم