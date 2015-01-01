ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق أسبوع السلام بالأقصر بمشاركة 250 شابا وفتاة "صور"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:00 م
انطلاق أسبوع السلام بالأقصر بمشاركة 250 شابا وفتاة صور
الفعالية
Advertisements
طباعة
طاهر الحساني
 
Advertisements

أطلقت محافظة الأقصر، فعاليات أسبوع السلام، لتعزيز التعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف عن طريق الحوار، والذي يقام بمركز التعليم المدني بالطود، بمشاركة 250 شاب وفتاة، وينظمه مشروع قيم وحياة، بالتعاون مع جمعية زاد للأعمال الخيرية، وبرنامج سفراء الحوار، وذلك حتى يوم 13 من الشهر الجاري.

و شارك نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، في إطلاق فعاليات "أسبوع السلام بالأقصر"، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الشباب عبر الاختلافات العرقية والدينية والعقائدية والفكرية وغيرها عن طريق إشراكهم في حوار مع بعضهم البعض، وإعادة تعريف وجهات نظرهم عن أنفسهم والآخر، وذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية وأنشطة متعددة، كما تتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم سلسلة بشرية على كورنيش النيل بمدينة الأقصر للحث على السلام والتعايش السلمي.

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر، بالمشاركين في فعاليات "أسبوع السلام"، مؤكدا على أن لغة الحوار هي من أهم وسائل التعايش السلمى وتقيم جسور للتواصل والتفاهم وتقارب وجهات النظر والتوافق بين مختلف الأفكار والآراء بما يساهم في نشر روح التسامح والألفة بين المتحاورين وتعزيز قيم السلام والمحبة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم