انطلاق أسبوع السلام بالأقصر بمشاركة 250 شابا وفتاة "صور"

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أطلقت محافظة الأقصر، فعاليات أسبوع السلام، لتعزيز التعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف عن طريق الحوار، والذي يقام بمركز التعليم المدني بالطود، بمشاركة 250 شاب وفتاة، وينظمه مشروع قيم وحياة، بالتعاون مع جمعية زاد للأعمال الخيرية، وبرنامج سفراء الحوار، وذلك حتى يوم 13 من الشهر الجاري.



و شارك نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، في إطلاق فعاليات "أسبوع السلام بالأقصر"، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الشباب عبر الاختلافات العرقية والدينية والعقائدية والفكرية وغيرها عن طريق إشراكهم في حوار مع بعضهم البعض، وإعادة تعريف وجهات نظرهم عن أنفسهم والآخر، وذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية وأنشطة متعددة، كما تتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم سلسلة بشرية على كورنيش النيل بمدينة الأقصر للحث على السلام والتعايش السلمي.



ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر، بالمشاركين في فعاليات "أسبوع السلام"، مؤكدا على أن لغة الحوار هي من أهم وسائل التعايش السلمى وتقيم جسور للتواصل والتفاهم وتقارب وجهات النظر والتوافق بين مختلف الأفكار والآراء بما يساهم في نشر روح التسامح والألفة بين المتحاورين وتعزيز قيم السلام والمحبة.

