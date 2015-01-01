السويد ترفض طلب الصين تسليم المسؤول السابق

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منعت المحكمة العليا في السويد تسليم مسؤول صيني سابق مطلوب من بكين للاشتباه في اختلاسه، وحكمت اليوم الثلاثاء بأنه قد يواجه الاضطهاد إذا أعيد إلى الصين.



وقال مجلس العدل بيتر أسب في بيان: "بينما كانت هناك شكوك معقولة بأن تشياو جيان جون قد ارتكب جرائم في الصين، كان هناك خطر من تعرضه للاضطهاد بسبب نشاطه السياسي ومعاملته في انتهاك للاتفاقية الأوروبية".



وأضاف: "في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتم التسليم".



وطلبت الصين من السويد تسليم تشياو، المعروف أيضًا باسم فنغ لي، للاشتباه في خرقها للثقة والاحتيال فيما يتعلق باختلاس حوالي 100 مليون كرونة سويدية (11 مليون دولار).



كما تم اتهامه بغسل الأموال والاحتيال في الهجرة في الولايات المتحدة، والتي تسعى أيضًا إلى تسليمه.



وقال هنريك أولسون ليليا محامي تشياو: "الآن لدينا سابقة وهي أن المحكمة وجدت أن تعامل الصين مع النظام القضائي وحقوق الإنسان أمر مروع ولا يمكن قبوله على الأقل من قبل محكمة سويدية."



والصين لا تستطيع الطعن في هذا القرار، ولن يكون هناك تسليم من السويد ".



وقد قُبض على تشياو في السويد في يونيو من العام الماضي بموجب طلب التسليم الصيني. وقد أُطلق سراحه الشهر الماضي، ثم أعيد اعتقاله بعد أيام بناءً على طلب الولايات المتحدة.



وتمنع كل من الاتفاقية الأوروبية والقانون السويدي السلطات من تسليم الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب أو عقوبة الإعدام.



ويقيم تشياو في السويد منذ عام 2013 وتقدم بطلب للجوء في مارس.



