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عاجل.. "الأرصاد" تحذر المصيفيين

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:57 م
عاجل.. الأرصاد تحذر المصيفيين
الدكتور أحمد عبد العال
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع تدريجي اعتبارًا من اليوم، حيث ستسجل الحرارة اليوم 37 وغدًا 38 درجة إلى أن تصل بنهاية الأسبوع إلى 40 درجة.

وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة الرطوبة ستشعرنا بمزيد من الحرارة، حيث تصل الرطوبة على السواحل الشمالية إلى 90% في الصباح الباكر، محذرًا المصييفين من نزول البحر من الساعة الثانية إلى الرابعةعصرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن موجة الحارة ستنكسر اعتبارا من السبت المقبل حيث ستنخفض درجة الحرارة بمعدل نحو 4 درجات.
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