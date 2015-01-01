سوهاج: استمرار حملات رفع الإشغالات لضبط الشارع

وأوضح عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم تنفيذ حملة إشغالات شملت ميدان الست عزيزة، وشارع المدارس وميدان مركز الشرطة، أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر غلق إداري لمحال ومقاهي، وعدد 29 مضبوطات متنوعة.



وقال حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع، أسفرت عن تحرير عدد 149 محضرا متنوعا "وإشغال طريق عام، وعدم حمل شهادة صحية، وإزالة مفروشات وتندات، حيث استهدفت الحملة شارع المحطة، ومحيط المزلقان، والكباري، وشوارع عبدالمنعم رياض، واحمد عرابي، والطريق العام سوهاج اسيوط".



وفي مركز ومدينة دار السلام، كشف لطفي محمد علي رئيس المركز عن تنفيذ حملة إشغالات وتنظيم المواقف، والنظافة بشوراع المدينة شملت القطاع الأوسط بشوارع " السوق، والشونة، ومنطقة التأمين الصحي، وشارع السادات، وشارع مجلس المدينة الجديد"، وأسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر أشغال، وعدد 7 محاضر نظافة، وعدد 15 محضر مخالفات للسيارات.



وقال أحمد شاكر، رئيس حي شرق سوهاج، إن الحي نفذ حملة مرافق وإشغالات استهدفت شارعي التحرير وأسيوط سوهاج، مشيرًا إلى أنه تم ضبط عدد 46 مخالفة مرافق.



وأشارت فريدة سلام، رئيسة حي غرب سوهاج، إلى تنفيذ حملة مرافق مكبرة لرفع الأشغالات من الطريق العام بمناطق العارف والشهيد عبد المنعم رياض، وسيالة أولاد نصير، أسفرت عن مصادرة عدد 129 من المضبوطات المتنوعة، وتنفيذ غلق إداري لأحد المحال التجارية المخالفة لشروط التراخيص بشارع سيالة أولاد نصير، مشيرة إلى أنه تم ضبط عدد 55 قطعة متنوعة من الإشغالات، بمنطقة المخبز الآلي.

أعلنت محافظة سوهاج، تحرير عدد 231 محضر إشغالات ومرافق، ومصادرة عدد 213 مضبوطات متنوعة، وذلك خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات رفع الإشغالات خلال ال 5 أيام الماضية، لضبط الشارع السوهاجي.