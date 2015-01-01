تركيب 3 آلاف ملصق مروري إليكتروني للمركبات بالأقصر

Advertisements

أعلنت إدارة مرور الأقصر، الانتهاء من تركيب نحو 3 آلاف ملصق اليكتروني مروري، لمختلف أنواع السيارات.



وأوضح العميد محمد صلاح، مدير إدارة مرور الاقصر، أن السيارات التي تم تركيب الملصق بها، جديدة يتم ترخيصها لأول مرة، أو التي قامت بتجديد ترخيصها بالأقصر، وتشمل سيارات أجرة وملاكي ونقل وكافة المركبات، وذلك من خلال وحدات التراخيص الموزعة علي وحدات المرور بالأقصر، مشيرا الي ان الادارة العامة لمرور الأقصر متوافر لديها الملصق الاليكتروني لجميع السيارات التي تقوم بالترخيص تمهيدا لتركيبه ولصقه بالسيارة.



والملصق المروري الإليكتروني، عبارة عن شريحة إلكترونية بها البيانات الخاصة بالمركبة، ويمكن قراءة هذه البيانات عن بعد وتشمل البيانات "سنة الصنع والمشاركة والطراز والشكل واللون ورقمي الشاسيه، والموتور ونوع الترخيص والوحدة الترخيصية والاسم والعنوان والرقم القومي ورقم التليفون والبريد.



ولفت "صلاح" إلى أن الملصق يتم إلزام كافة المركبات التي تقوم بتجديد ترخيصها بتركيبه، وذلك بهدف التعريف بالهوية الرقمية للمركبة وقراءتها آليًا كما يساهم في التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيا ورفع مستوى السلامة والانضباط على الطرق والمحاور المرورية.



وكان قد أصدر وزير الداخلية قرارا بتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات ويلزم قانون المرور الجديد جميع قائدي السيارات بشراء ملصق إلكتروني من إدارات المرور المختلفة ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف فى التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.

