تعرف على فوائد الكاجو الصحية

يُستخرَج نبات الكاجو من شجرة استوائية؛ ونفضل تناول مكسرات الكاجو لما تحتوي على مذاق جيد، ولثمرة الكاجو العديد من الفوائد المذهلة التي تتمثل في التالي:





يحمي ويمنع السرطان: مركبات البروانثوسيانيدينس ومحتوى النحاس العالي في الكاجو يساعد على محاربة الخلايا السرطانية ومنع الاصابة بسرطان القولون.





تحسين صحة القلب: يحتوي الكاجو على نسبة منخفضة من الدهون وعلى دهون في شكل حمض الأوليك الذي يعتبر من الدهون الغير مشبعة الموجودة في زيت الزيتون وهو صحي جدا للقلب والأوعية الدموية، وهو خالي من الكوليسترول والمواد المضادة للاكسدة التي تحمي من أمراض القلب.





خفض ضغط الدم العالي: يساعد على خفض ضغط الدم لاحتوائه على المغنيسيوم الذي له دور كبير في تحسين ضغط الدم.





تحسين صحة الشعر: يحتوي على النحاس الذي يحسن مظهر الشعر للحصول على اللون الاسود الداكن، عن طريق وجود انزيم التيروزينيز الذي يحول التيروزين إلى مادة الميلانين وهي الصبغة التي تعطي الشعر والجلد لونه.





الحفاظ على صحة العظام: غني بالمغنيسيوم المفيد جدا للعظام حيث أنه يساعد على بناء العظام وترسيب الباقي على سطح العظم حيث يتم تخزينه لاستخدامه وقت الحاجة.





منع تكون حصى المرارة: يمكن للاستهلاك اليومي من الكاجو أن يقلل من خطر الحصوات المرارية بنسبة 25٪ .

يساعد على تخفيف الوزن: بالرغم من احتوائه على الدهون إلا أنه يحتوي على الكولسترول الجيد، ولمن يتناول الكاجو على الأقل مرتين في الأسبوع يفقدون وزنا أكثر مقارنة مع الذين يأكلونه أقل.





يساعد على الهضم: يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي من الهضم وإفرازات الحمض في المعدة وامتصاص المواد الغذائية.





مفيد لصحة اللثة والأسنان: محتوى المغنيسيوم الموجود في الكاجو مفيد جداً للعظام ذلك لأنه يجعل الأسنان صحية ويحمي اللثة.





المساعدة على النوم : يعتبر مفيد جداً خاصة بعد انقطاع الطمث، لأنه يساعد على النوم بكل راحة خلال الليل.