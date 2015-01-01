نيللي كريم: تعييني سفيرة للنوايا الحسنة ليس مجرد منصب بل منصة للخدمة المجتمعة
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:50 م
شيماء عطية
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أعربت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب زميلها الفنان آسر ياسين، مؤكدة أن أكثر ما حمسها لهذا التعيين هو فرصة العمل على مشاريع وحملات ترفع الوعي العام حول التحديات التي تواجه المهاجرين، ومعربة عن تطلعها للعمل معهم ومع فريق عمل المنظمة وآسر لمساعدتهم على تخطي هذه العقبات.
وأضافت "نيللي" أن التعيين ليس منصب لكن منصة للخدمة المجتمعية، موضحة أن الهجرة قضية متعددة الأبعاد وغير مفهمومة لكل الناس، لافتة إلى أنها بدأت متابعة عملها مع المنظمة خلال ٦ شهور الماضية، متوجهة بالشكر لجميع الحضور من الصحفيين، متمنية أن يقوموا بدورهم الفعال، ومعربة عن فخرها بدور الذي تلعبه مصر في الهجرة بالنماذج المشرفة الموجودة في الخارج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بفندق فورسيزت فريست، للإعلان عن تنصيب الفنانين آسر ياسين ونيللي كريم سفيرين للنوايا الحسنة للمنظمة الدولية للهجرة.
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