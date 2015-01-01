ماجد المهندس يحيي حفل بالمغرب.. 29 يوليو
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:48 م
نور طلعت
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يستعد برنس الغناء ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة إفران وذلك علي هامش مهرجان إفران الدولي بالمغرب يوم 29 من يوليو الجاري.
ويقدم ماجد، علي مدار ساعتين في الحفل باقة من أجمل الأغاني التي يعشقها الجمهور.
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