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الأهلي يستغنى عن خدمات نجميه

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:46 م
الأهلي يستغنى عن خدمات نجميه
لاعبي الاهلي
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محمد الصو
 
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بدأ مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مناقشة العروض المقدمة للنادي من أجل التعاقد مع المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكلف مسؤولي القلعة الحمراء، بعض وكلاء اللاعبين لتسويق الثنائي خارجيا، بعد هبوط مستواهم بالفترة الأخيرة، ورغبتهم في خوض تجربة الإحتراف.


وكان الأهلي، تلقى موافقة من جانب ناديي مازيمبي الكونغولي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ببيع كلا من موليكا وشونجا، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالصيف المقبل.


ويسعى النادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، في تدعيم صفوفه خلال الانتقالات المقبلة، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

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