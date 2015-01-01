68.1 تريليون دولار.. تراجع ثروات أغنياء العالم بنسبة 3% خلال العام الماضي

نادي مليونيرات الدولار يتقلص، والثروات تنخفض، لقد تركت الخسائر التي منيت بها أسواق الأسهم في العام الماضي آثارها.





تراجع إجمالي ثروات أغنياء العالم خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017، بنحو 3%، ليصبح حجم هذه الثروات 68.1 تريليون دولار، حسبما أكدت الدراسة التي أعدتها شركة كابجيميني، للخدمات الاستشارية، ونشرت نتائجها أمس.





وأشارت الشركة إلى أن هذا هو أول تراجع منذ سبع سنوات، "فعادة ما يترك التراجع في أسواق الأسهم بصمته بقوة"، حسبما أوضح خبير الشركة، كلاوس جيور ميار.





وفي الوقت ذاته خسر نادي مليونيرات الدولار في ألمانيا، ولأول مرة منذ الأزمة المالية التي هزت اقتصاد العالم عام 2008، أعضاء في النادي، ، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة قابلة للاستثمار، قيمتها أكثر من مليون دولار، بواقع 1.1 في المائة، ليصبح عدد هؤلاء في ألمانيا، على سبيل المثال، 1.35 مليون مليونير.

وتراجع إجمالي الثروة بنسبة 3.9 في المائة إلى نحو خمسة تريليونات دولار.





وبرر معدو الدراسة هذا التراجع في عدد المليونيرات بعدة عوامل، من بينها النزاعات التجارية الدولية التي تجثم على صدر العالم في الوقت الحالي، إلى جانب صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ارتباك لدى المستثمرين.



