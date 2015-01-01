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إحباط أكثر من 40 ألف محاولة للهجرة غير القانونية في المغرب

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:44 م
إحباط أكثر من 40 ألف محاولة للهجرة غير القانونية في المغرب
مهاجرون - أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت السلطات المغربية عن إجهاض حوالي 40 ألف و300 محاولة للهجرة غير القانونية منذ بداية العام الحالي.

 

وقال مدير الهجرة ومراقبة الحدود لدى وزارة الداخلية، خالد الزوالي، في حوار مع الصحيفة الإسبانية "البايس": "إن فرق مراقبة الحدود أحبطت نحو 40 ألف و300 محاولة للهجرة غير القانونية عبر شواطئها، وأن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وفق جريدة "هسبريس" المغربية. 

 

وأضاف الزوالي: "مراقبتنا للحدود ساهمت بشكل كبير في التخفيف من ضغط الهجرة، ولكن يجب علينا مواصلة العمل من أجل دعم وتعزيز هذه الإجراءات والتدابير، صحيح أننا نشعر أن الضغط قد انخفض على الجانب الإسباني، ولكن من جانبنا ما زال هذا الضغط يسجل تصاعدا".

 

وأكد الزوالي أن المغرب يتحمل مسؤولياته بالكامل في مياهه الإقليمية، وينبغي التركيز على مناقشة مسألة محاربة المهربين، كونهم يعرضون حياة المهاجرين للخطر حسب تعبيره.

 

وأوضح المتحدث ذاته أن "الشبكات أضحت متطورة ومعقدة، كما أن المرشحين للهجرة غير الشرعية يحاولون الآن المغادرة من جنوب الدار البيضاء، وهناك أيضا محاولات للوصول إلى جزر الكناري عبر السواحل المتواجدة بين مدينتي أقادير والداخلة".

 

يشار إلى أن حوالي 10 آلاف و475 مهاجرا غير قانوني وصلوا إلى السواحل الإسبانية إلى غاية نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، بتراجع قدرت نسبته بـ4. 27 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وذلك حسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية.

 

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