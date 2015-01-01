ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تدريبات الأهلي اليوم في معسكر اسبانيا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:42 م
تدريبات الأهلي اليوم في معسكر اسبانيا
مران الاهلي
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد الصو
 
Advertisements
أدوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريبات استشفاء بدني على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا.

وقاد اليخاندرو مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية متنوعة للاعبين بعد المباراة الودية أمس أمام فريق سوكر سمارت الإسباني والتي انتهت بفوز الأهلي بتسعة أهداف دون مقابل.

وكان الجهاز الفني قد قرر تخفيف الحمل البدني للاعبين استعدادا لخوض الودية الثانية بمعسكر الإعداد والمقرر لها يوم ١١ يوليو الجاري.

وأدى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في الجيم صباح اليوم الثلاثاء ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له.

وأدى اللاعب فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وكان مؤمن زكريا قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من كدمة في الركبة تعرض لها قبل سفر الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي.
Advertisements
المزيد عن: معسكر الاهلي في اسبانيا مران الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم