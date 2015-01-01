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"هيروين" و"أسلحة نارية".. ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:44 م
هيروين وأسلحة نارية.. ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وبيضاء.

وأسفر استهداف "منطقة السحر والجمال" بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط 3 عناصر إجرامية أحدهم مطلوب في قضية "ضرب" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، مُُتخذين من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر.

وضبط بحوزتهم (30 جراما لمخدر الهيروين - 3 هواتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.
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