الفجر





أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن نتيجة الثانوية العامة تظهر في منتصف الأسبوع المقبل أي يوم 18 من شهر يوليو الجاري، وقد انتهت كنترولات الثانوية العامة بكلا من القاهرة والمنصورة والجيزة وأسيوط من تقدير مادتي الفيزياء والتاريخ، وانتهوا ايضا من تقدير مادة الكيمياء بالأمس، وفقا لمصادر مطلعة بالوزارة.





وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة، المتبقية وهي: علم النفس والاجتماع، التربية الوطنية، الجبر و الهندسة الفراغية، الديناميكا، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التفاضل و التكامل، والجغرافيا، الخميس المقبل.





رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة (3 ثانوي) 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها

تحرص بوابةالإلكترونية على تقديم لقرائها كل ما يهمهم من أخبار تتعلق بنتيجة الصف الثالث الثانوي "الثانوية العامة" 2019، وتنشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها، من وزارة التربية والتعليم لسهولة معرفة النتيجة.