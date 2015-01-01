ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة (3 ثانوي) 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:34 م
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة (3 ثانوي) 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها
نتيجة الثانوية العامة 2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم لقرائها كل ما يهمهم من أخبار تتعلق بنتيجة الصف الثالث الثانوي "الثانوية العامة" 2019، وتنشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها، من وزارة التربية والتعليم لسهولة معرفة النتيجة.

أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن نتيجة الثانوية العامة تظهر في منتصف الأسبوع المقبل أي يوم 18 من شهر يوليو الجاري، وقد انتهت كنترولات الثانوية العامة بكلا من القاهرة والمنصورة والجيزة وأسيوط من تقدير مادتي الفيزياء والتاريخ، وانتهوا ايضا من تقدير مادة الكيمياء بالأمس، وفقا لمصادر مطلعة بالوزارة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة، المتبقية وهي: علم النفس والاجتماع، التربية الوطنية، الجبر و الهندسة الفراغية، الديناميكا، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التفاضل و التكامل، والجغرافيا، الخميس المقبل.

     رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة (3 ثانوي) 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها 


نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم


نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
Advertisements
المزيد عن: نتيجه الثانويه العامه موقع وزاره التربيه والتعليم نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم نتيجة الثانوية العامة بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2019
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم