بسام الشماع: ما فعلته صالة مزادات كريستيز البريطانية "بجاحة"

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قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والباحث في علم المصريات، إن ما فعلته صالة مزادات كريستيز في لندن وبيعها تمثال رأ س توت عنخ آمون، نوع من أنواع "البجاحة".



وأشار "الشماع"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن لجنة الأثار المستردة، تقوم بجهد جيد لاسترداد الآثار، منوهًا بأن وزارة الأثار مكبلة، وهناك اتفاقيات تحول دون قدرتها على رد الآثار المهربة.



وأضاف أنه أطلق حملة شعبية لمنع بيع الآثار المصرية في الخارج، وستكون الحملة خطوة مكملة لجهود الوزارة لرد آثارنا في الخارج، مؤكدًا أن مثل تلك الوسائل ستكون وسيلة ضغط لمنع تداول تلك الآثار بالخارج.

