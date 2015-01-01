جلسة خاصة بين لاسارتي وعمرو جمال وطبيب الأهلي

مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرص على عقد جلسة خاصة مع عمرو جمال مهاجم الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر الفريق بإسبانيا.





واستمرت الجلسة ما يقرب من ١٥ دقيقة تحدث خلالها لاسارتي عن بعض الأمور الفنية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب تمهيدا لاستئناف المباراتين المتبقيتين من بطولة الدوري .





ويخوض الأهلي معسكر إعداد خارجيا يستمر حتى ١٦ يوليو الجاري؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في بطولة الدوري.





وحرص ايضا مارتن لاسارتي على عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموعد انضمامهم للتدريبات الجماعية.





واستفسر المدير الفني عن البرنامج العلاجي الذي يؤديه شريف إكرامي في ألمانيا ، وكذلك الموقف بالنسبة لسعد سمير وكريم نيدفيد ،مع الاطمئنان ايضا على حالة محمود وحيد الظهير الأيسر الذي يتقدم في برنامجه العلاجي، بالإضافة إلى لمحمد عبدالمنعم المدافع الشاب الذي اشتكى من الإصابة بآلام في منشأ العضلة الخلفية.