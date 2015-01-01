الأهلي يواجه نيوبورت كاونتي وديا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه يوم الخميس المقبل فريق نيوبورت كاونتي الذي يلعب في دوري القسم الثاني الانجليزي في ثاني تجارب الفريق الودية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه حاليا مدينة اليكانتي الإسبانية.

وتقام المباراة على ملعب بيناتار أرينا في مدينة سان بيدرو ، الذي يبعد عن فندق إقامة الأهلي حوالي 30 دقيقة.

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الودية الأولى بتسعة أهداف دون مقابل، على فريق سوكر سمارت الإسباني، وأقيمت المباراة أمس الاثنين على ملعب لافينكا في مدينة اليكانتي .