ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يواجه نيوبورت كاونتي وديا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:39 م
الأهلي يواجه نيوبورت كاونتي وديا
الأهلي
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد الصو
 
Advertisements

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه يوم الخميس المقبل فريق نيوبورت كاونتي الذي يلعب في دوري القسم الثاني الانجليزي في ثاني تجارب الفريق الودية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه حاليا مدينة اليكانتي الإسبانية.

 

وتقام المباراة على ملعب بيناتار أرينا في مدينة سان بيدرو ، الذي يبعد عن فندق إقامة الأهلي حوالي 30 دقيقة.

 

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الودية الأولى بتسعة أهداف دون مقابل، على فريق سوكر سمارت الإسباني، وأقيمت المباراة أمس الاثنين على ملعب لافينكا في مدينة اليكانتي .

Advertisements
المزيد عن: نيوبوت كاونتي سوكر سمارت الاهلي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم