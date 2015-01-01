تعرف على مكونات "شنطة المصيف".. وفوائد رمال الشواطئ للبشرة
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:34 م
الفجر الفني
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، أن عند الذهاب إلى المصايف يجب اصطحاب حقبة مخصصة تحتوي على، كريم أو محلول مطهر، وزجاجة خل لمقاومة لدغات قناديل البحر، وكريم واقي للشمس يتم وضعه كل ساعتين، ومضادات للالتهابات، فبهذا الشكل تكون أمن أثناء التواجد بالشواطئ.
وأضاف الناظر خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة TeN، أن رمال الشواطئ مفيدة جدا للبشرة وتعطيها نضارة لأنها تعتبر صنفرة طبيعية، وعلى المصطافين تدليك أقدامهم وأيديهم بالرمال طوال فترة الجلوس أمام البحر.
وأكد الناظر، أن أفضل فترتين لنزول البحر هم، من الفجر للساعة 9 صباحًا، والفترة من 4 عصرًا للمغرب، والمايوه الشرعي يحمي السيدات من أشعة الشمس، مشددًا أنه عند الشعور بغثيان وصداع يجب الابتعاد سريعًا عن الشمس أما في حالة التدهور والأغماء يجب الانتقال للمستشفى.
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