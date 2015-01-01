رسمياً.. نيتو يوقع عقود الإنتقال لبرشلونة
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:33 م
مصطفي صابر
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قام حارس مرمى برشلونة الجديد، البرازيلي نيتو، اليوم الثلاثاء توقيع عقود انضمامه لصفوف للبرسا رسمياً.
وحضر الحارس نيتو، برفقة رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، لتوقيع العقود التي تمتد حتى صيف 2023.
وسيظهر نيتو، بعد دقائق للحديث لوسائل الإعلام، والصحفيين، لكن لن يتم تقديمه للجماهير؛ نظرًا لأعمال الإصلاحات في ملعب كامب نو؛ حيث يتم التقديم خلف الأبواب المغلقة بحضور الإعلام.
وانضم الحارس البرازيلي لصفوف الفريق الكتالوني لتعويض رحيل الهولندي ياسبر سيليسين لفالنسيا، وسيكون الحارس البديل للحارس الالماني مارك أندريه تير شتيجن.
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