"مسجل خطر".. مفاجآت في واقعة طعن شاب لجاره بسكين بكرداسة

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أفاد مصدر أمني، داخل النيابة العامة، أن المتهم "أيمن" على ذمة قضية مخدرات في الوقت الحالي، وكان مسجونًا وقدم في وقت سابق طلب لاستئناف القضية وتم قبوله، ومنتظر حكم الاستئناف وهو خارج أسوار السجن، فيما أفادت أن المتهم مسجل خطر وعليه 36 قضية، وجار البحث عن صحيفته الجنائية.



واستمعت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، لأقوال "أيمن" المتهم بطعن جاره "طارق" بسكينة في بطنه بمنطقة كرداسة، نتيجة لخلافات على ركنة العربية امام المحل الذين يمتلكونه.



وجاءت بالتحقيقات الأولية، أن المتهم "أيمن" مسجل خطر وعليه 36 قضية، ولكن تم براءته من جميع القضايا، وقال في التحقيقات أنه يوم الواقعة سمعت شقيقي يتخانق مع المجني عليه ويحاول المجني عليه التعدي عليه، وذلك لرفض المجني عليه إزالته عربيته من أمام محل شقيقي فقمت على الفور بسحب سكين من المطبخ لإنقاذ شقيقي، وفي بادئ الامر ضربته بظهر السكين واحدثت له جرح في الجبهة، وأضاف أنه مع شده الخناق لم أشعر بنفسي فطعنته بالسكين في بطنه.



بدأت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة طعن المجني عليه ويدعى " طارق" من قبل جاره ويدعى "أيمن" بسكينه في بطنه وإصابته بجرح في جبهته، بمنطقة كرداسة



وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم"أيمن" قام بضرب المجني عليه بسكينه، نتيجة لوقوع خناقة بين المجني عليه وشقيق المتهم، بسبب ركنة العربية أمام المحل، وعلى الفور قام المتهم بسحب سكينه من المطبخ عندما سمع خناق المجني عليه مع شقيقه، وفي بادئ الأمر قام بضرب السكين على رأس المجني عليه فأحدث له إصابته، ومع شدة الخناقة، طعنه بالسكين في بطنه.



بداية الواقعة، عندما قام المتهم ويدعى "أيمن" بالتعدى على جاره المجني عليه"طارق" واصابته بجرح في الجبهة وطعنه بسكينه في بطنه، وعلي الفور تم نقل المجني عليه للمستشفى المحيطة بمنطقة كرداسة، وانتقلت النيابة لسماع أقوال المجني عليه.