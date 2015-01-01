سقوط عنصر إجرامي بحوزته 500 جرام هيروين وسلاح ناري بالدقهلية





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية قيام مسجل شقى خطر ( سبق إتهامه فى 18 قضية "سرقات – سلاح – مخدرات")، ومحكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن المشدد 10 سنوات، بمزاولة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وذخائر بدون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".. مبلغ بسرقتها بقسم شرطة أول المنصورة، وبحوزته(بندقية آلية –9 طلقات لذات العيار- 74 لفافة ورقية "تذكرة" لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عنصر إجرامي لحيازته 500 جرام من مخدر الهيروين وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.