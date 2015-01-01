وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للوافدين

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2018/2019م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 28.3%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 432 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية 47.61%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 438 طالبًا وطالبة.

وجاء في المركز الأول في الشهادة الثانوية للبعوث الطالبة خولة إحسان منير، من دولة أندونسيا، وحلت في المركز الثاني الطالبة مايوي واي، من الصين، بينما جاء في المركز الثالث الطالب عبد الرحمن أبكر، من أفريقيا الوسطى.

وفي الشهادة الإعدادية حصلت الطالبة ماريا محي الدين، من الصومال، على المركز الأول، وحلت في المركز الأول مكرر الطالبة هنئ مطيعة حميد، من أندونسيا، بينما جاءت في المركز الثالث الطالبة ماوان تشينغ، من الصين.

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الوافدين الناجحين متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب، مطالبًا الطلاب الوافدين بالاستفادة من خدمات مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين التعليمية والتدريبة، بما يؤهلهم لمواصلة الدراسة بالتعليم الجامعي ويثري ثقافتهم في المجالات المختلفة.

يشار إلى أن الأزهر الشريف استحدث خلال العام الحالي مركز لتطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، تكون مهمته إعداد وتأهيل الطلاب الوافدين لغويًا وشرعيًا وثقافيًا؛ بهدف تخريج طالب أزهري مسلم سفيرًا للإسلام في شتى بلاد المسلمين.



