ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأحد.. إعلان نتائج الكليات بجامعة السويس

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:28 م
الأحد.. إعلان نتائج الكليات بجامعة السويس
الدكتور سيد الشرقاوي
Advertisements
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 
Advertisements
صرح الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، بأن يوم الأحد، سيتم الإعلان عن نتائج جميع الكليات الموجودة بالجامعة من خلال الموقع الإلكترونى وتعليقها في إدارة شئون الطلاب.

وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن النتائج التي ظهرت هي لكلية العلوم بفرقها الأربع والفرقة الثانية بكلية التجارة والفرقة الثانية بكلية الثروة السمكية والفرق الثلاثة بكلية حاسبات ومعلومات والفرقة الثانية والثالثة بكلية سياسية واقتصاد والفرقة الأولى والثانية بكلية الإعلام.

وأشار إلى أن نتائج الكليات المتبقية فى مراحلة المرجعة بمبنى شئون الطلاب والتعليم فى الجامعة تهميدا لاعتمادها من قبل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم ثم اعتمادها من قبل رئيس الجامعة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم