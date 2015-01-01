الأحد.. إعلان نتائج الكليات بجامعة السويس

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صرح الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، بأن يوم الأحد، سيتم الإعلان عن نتائج جميع الكليات الموجودة بالجامعة من خلال الموقع الإلكترونى وتعليقها في إدارة شئون الطلاب.



وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن النتائج التي ظهرت هي لكلية العلوم بفرقها الأربع والفرقة الثانية بكلية التجارة والفرقة الثانية بكلية الثروة السمكية والفرق الثلاثة بكلية حاسبات ومعلومات والفرقة الثانية والثالثة بكلية سياسية واقتصاد والفرقة الأولى والثانية بكلية الإعلام.



وأشار إلى أن نتائج الكليات المتبقية فى مراحلة المرجعة بمبنى شئون الطلاب والتعليم فى الجامعة تهميدا لاعتمادها من قبل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم ثم اعتمادها من قبل رئيس الجامعة.

