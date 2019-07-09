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أنجلينا جولي تصوير إعلان جديد بباريس (صور)

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:18 ص
أنجلينا جولي تصوير إعلان جديد بباريس (صور)
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أحمد جمال أحمد
 
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تتواجد النجمة الكبيرة أنجلينا جولي، حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس لتصوير إعلان جديد تروج من خلالها لماركة العطور الفرنسية Guerlain.

 

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، التي نشرت مجموعة من اللقطات لأنجلينا، من كواليس تصوير الإعلان الجديد، حيث ظهرت أنجلينا وهي تطل من أحد الشرفات بباريس.

 

وتحتفل قريبا النجمة أنجلينا جولي بطرح الجزء الجديد من فيلم "ماليفسنت" مع شركة ديزني، والذي تظهر به في دور البطولة بجانب إيل فانينج وميشيل فايفر.

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