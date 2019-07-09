بدافع السخرية.. تيري كروس يرشح نفسه لهذا الدور بفيلم "ديزني" الجديد

أثار اختيار شركة ديزني لممثلة سمراء لتجسد دور عروس البحر Areil بالنسخة السينمائية الحية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي The Little Mermaid ، جدلا واسعا على مواقع التواصل، كون الشخصية من نسخة الرسوم المتحركة كانت ذات بشرة بيضاء.

وكانت ردود الأفعال متباينة، بعد إختيار ديزني للمغنية البالغة من العمر 19 Halle Bailey، لتجسد هذا الدور على شاشات السينما، وكان من المتفاعلين مع هذا الاختيار بطريقة ساخرة الممثل الأسمر الشهير "تيري كروس".

ونشر "تيري" على صفحته الخاصة على موقع تويتر صورة معدلة له، يقترح بها ترشحه لدور والد شخصية عروس البحر الصغيرة، الملك "تريتون" بما أن ديزني اختارت فتاة سمراء لتجسيد الدور.

وكانت قد ذكرت صحيفة ديلي ميل بعض الحقائق عن حياة المغنية المختارة للدور Halle Bailey، حيث أفادت أن هذه المغنية الشابة، كانت اكتشاف النجمة الكبيرة بيونسيه، حيث قدمتها من قبل في عمل غنائي عام 2013 لم يحقق شهرة واسعة في ذلك الوقت.