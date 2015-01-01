القطاع المالي يصعد ببورصة مسقط 0.04% في التعاملات الصباحية

ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.04 بالمائة، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، صعوداً إلى النقطة 3824.23، رابحاً 1.43 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الاثنين.









ودعم أداء المؤشر في الساعة 11:00 بتوقيت مسقط، صعود الأسهم القيادية وخاصة من القطاع المالي، وصعد الخليجة للاستثمار 1.64 بالمائة، وارتفع الشرقية للاستثمار 1.32 بالمائة، والمدينة تكافل بـ 1.19 بالمائة.





وصعد مؤشر قطاع الصناعة 0.19 بالمائة؛ مع صدارة سهم أعلاف ظفار على الرابحين في تلك الأثناء بنسبة 9.65 بالمائة، وارتفع الأنوار للسيراميك 1.9 بالمائة.





وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.05 بالمائة؛ مع صعود الأسهم القيادية الخليجية للاستثمار والشرقية للاستثمار والمدينة تكافل.





وكان الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً في تلك الأثناء بنسبة 0.04 بالمائة؛ مع ارتفاع الجزيرة للخدمات في تلك الأثناء بنسبة 2.46 بالمائة.





وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم نحو 9.84 مليون سهم، بتنفيذ 135 صفقة، بقيمة تداول 286.56 ألف ريال.