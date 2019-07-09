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"كولومبيا بيكتشرز" تعلن عن موعد طرح فيلم "Litt"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:12 ص
كولومبيا بيكتشرز تعلن عن موعد طرح فيلم Litt
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أحمد جمال أحمد
 
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أعلنت شركة "كولومبيا بيكتشرز" للإنتاج السينمائي عن الموعد الرسمي لطرح فيلم Little Women بصالات العرض، على أن يكن في يوم 25 من شهر ديسمبر نهاية 2019.

 

وتعود النجمة إيما ستون لشاشة السينما بعد غياب طويل عبر فيلم Little Women، الذي تشارك به النجمة الأيرلندية الشابة سيرشا رونان دور البطولة للمرة الأولى.

 

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" لقطات جديدة من الفيلم، نقلا عن شركة إنتاجه، وظهر بها أبطال العمل الذين كان منهم الممثل الشاب تيموثي شيلمات، والنجمة الشابة فلورنسا دبس، والنجمة لورا ديرن، والنجمة الكبيرة ميرل ستريب.

 

وتخرج الفيلم للسينما، المخرجة Greta Gerwig، وهو قصة مقتبسة من رواية باسم  Louisa May Alcott.

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