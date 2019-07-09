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مؤشربورصة السعودية يصعد 0.16% بمستهل التعاملات

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:10 ص
مؤشربورصة السعودية يصعد 0.16% بمستهل التعاملات
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% رابحا عدد 14.50 نقطة ليصل إلى مستوى 8841.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.22% رابحا 8.29 نقطة ليصل إلى مستوى 3808.27 نقطة.

  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 14.8 مليون سهم بقيمة 271.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 76 شركة، فيما تراجعت 54 شركة. 
 
وارتفع 12 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.46%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.28%،  ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%.
 
وجاء سهم "الجماعى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.60%، ثم هرفى للأغذية بنسبة 3.27%، ثم الدريس بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "مجموعة السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.37% ثم حلوانى إخوان بنسبة 1.19%، ثم كيان السعودية بنسبة 0.87%.
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