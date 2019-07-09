ديزني تنشر إعلان تشويقي جديد لفيلم "Maleficent: Mistress Of Evil trailer" (فيديو)





تستعد النجمة الكبيرة أنجلينا جولي، للعودة لشاشات السينما في شخصية ميلفسنت، الساحرة الشريرة، بجزء جديد من الفيلم الناجح يطرح بعنوان Maleficent: Mistress Of Evil trailer.

ونشرت شركة "ديزني" على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، إعلان ترويجي جديد للفيلم المنتظر ظهرت به أنجلينا جولي في شخصيتها الشهيرة، كما ظهرت نجمة الفيلم الشابة إيل فانينج التي تجسد دور الجميلة النائمة.

ويستجد على الجزء الجديد من الفيلم النجمة الكبيرة ميشيل فايفر، وهو يعتبر واحدا من أفلام ديزني الكلاسيكية للرسوم المتحركة التي تحولت لنسخة سينمائية حية.



