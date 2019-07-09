قطاع التأمين يقود بورصة دبي للصعود 0.02% بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا 0.59 نقطة ليصل إلى مستوى 2656.75 نقطة.





وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 12.2 مليون سهم محققة ما قيمته 24.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 307 صفقة ل21 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفع 3 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.37%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دبى للاستثمار بنسبة 0.81%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 0.60%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.05%، ثم سهم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.76%.