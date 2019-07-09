حساب المواطن يودع الدفعة الـ 20 من دعم البرنامج للمستحقين غدا.. استعلم برقم الهوية عبر هذا الرابط

أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الـ 20 من دعم البرنامج للمواطنين السعوديين، حيث نشر حساب المواطن الخميس الماضي 4 يوليو تغريدة عبر تويتر، قال: " 6 أيام على إيداع الدفعة العشرون من برنامج #حساب_المواطن "، ويعتبر بذلك أن موعد صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن سيكون غدا الأربعاء الموافق 10 يوليو.





ويبحث المواطنين من مستحقي الدعم في المملكة العربية السعودية عن رابط دخول حساب المواطن وذلك لكي يتعرفوا على مبلغ الدفعة، وقام حساب المواطن قام بإيداع الدفعة الماضية وهي دفعة شهر يونيو في يوم العاشر من الشهر، وأعلن أن المبلغ الذي تم إيداعه في حساب مستحقي الضمان الاجتماعي بلغ 2.5 مليار ريال سعودي، وبلغ متوسط الأسرة الواحدة نحو ألف ريال، كما وصل عدد المواطنين الذين تم دعمهم في الدفعة التاسعة عشر نحو 12.4 مليون مستفيد، البوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن هي تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنشئت لكي تساعد المواطنين على مواجه أعباء الحياة.

















التسجيل في الدفعة الـ 21 من حساب المواطن





كما دعا حساب المواطن المواطنين الذين لديهم الرغبة في الاستفادة والتسجيل في الدفعة القادمة وهي الدفعة الواحد وعشرون، سرعة التوجه إلى موقع حساب المواطن وتسجيل الدخول لتقديم الطلب، وذلك قبل يوم 10 يوليو وهو آخر أيام التسجيل في الدفعة الواحد وعشرون من برنامج حساب المواطن ، ومن المقرر صرف الدفعة الـ21 يوم 10 أغسطس القادم.





إليك خطوات التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (ca.gov.sa ).

ثم الضغط على أيقونة "تسجيل جديد".

إدخال بيانات المستخدم الجديد (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال/، رمز التحقق).

ثم الضغط على أيقونة "تسجيل".

سوف تصل إليك رسالة عبر الهاتف الجوال المُسجل في البوابة تتضمن الرقم السري.

قم بإدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور المُرسلة عبر الهاتف، ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة "دخول".

ستظهر أمامك نافذة تتضمن تغيير كلمة المرور.

قم بإدخال كلمة المرور الحالية، ثم أكتب كلمة المرور الجديد وأكدها.

الضغط على أيقونة "تغيير" أو إلغاء التغيير لاستكمال التسجيل وفق طريقة التسجيل في حساب المواطن 2019 المرفقة.

سوف تظهر أمامك صفحة تحتوي على أربع نافذ وهم (تعبئة أو استكمال الطلب، مُلخص معلومات المُستفيد، تغيير رقم الجوال، تغيير كلمة المرور).

قم بالدخول إلى الاختيار الأول (تعبئة أو استكمال الطلب).

قم بإدخال البيانات العامة (الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، حالة القدرة على العمل، المستوى التعليمي) ثم "التالي".

قم بتعبئة بيانات العنوان الخاصة بك.

تعبئة بيانات التابعين عن طريق الإجابة على الأسئلة بـ نعم/لا، ثم تعبئة البيانات الخاصة إن وجد تابعين.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالدخل بشكل سليم، بالإضافة إلى دخل التابعين إن وجدوا.

تعبئة البيانات الخاصة بالعقارات.

قراءة المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي، ومن ثم إدخال البيانات الخاصة بالحساب الخاص بك "الآيبان".

قم بمراجعة الطلب كاملًا ومن ثم النقر على مربع الإقرار والتعهد للحفظ.



