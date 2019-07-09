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اتهامات بـ"تمويل ودعم الإرهاب" تنتظر أمير قطر قبل لقاء ترامب

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:05 ص
اتهامات بـتمويل ودعم الإرهاب تنتظر أمير قطر قبل لقاء ترامب
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المزيد عن: لقاء ترامب تمويل ودعم الإرهاب أمير قطر
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