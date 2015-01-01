"إيغاد" تشيد بعملية دمج قوات أهل السنة والجماعة في القوات الوطنية الصومالية
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:02 ص
وكالات
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رحب الهيئة الإقليمية إيغاد بعملية دمج قوات أهل السنة والجماعة مع الجيش الوطني الصومالي.
وفي بيان ، أشاد محبوب معلم ، الأمين التنفيذي
لإيغاد ، بإطلاق العملية لدمج قوات جماعة أهل السنة والجماعة في قوات الأمن الصومالية.
وأثنى على قيادة الحكومة الفيدرالية في
الصومال وسلطات غالمدغ وأهل السنة والجماعة بمناسبة هذا التقدم المهم.
وقال إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بالتنمية تحيي التزامها بتحقيق غالمدغ الموحد والمستقر والمزدهر ، وفي الواقع الصومال
بأسره.
وأكد من جديد دعم الإيغاد الثابت لممارسة الاندماج وكذلك الحوار السياسي المستمر والمصالحة في غالمدغ.
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