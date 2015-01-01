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بطولة "ويمبلدون" تجذب نجمات السينما

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:58 ص
بطولة ويمبلدون تجذب نجمات السينما
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أحمد جمال أحمد
 
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شهدت مباراة لاعبة التنس الشابة "كوكو" ضد "بولونا هيركوج" أكبر نسبة مشاهدة ترصدها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تاريخ منافسات بطولة ويمبلدون للتنس الأرضي.

 

ووصل عدد المشاهدين للبطولة ما يزيد عن 5.2 مليون مشاهد، كان من بينهم عدد من أبرز نجمات السينما والتليفزيون من هوليوود، الذين حرصن على متابعة المباراة من مدرجات الملعب.

 

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مجموعة من اللقطات للنجمات اللائي حضرن لمتابعة هذه المباراة، وكان منهن نجمة صراع العروش الشابة مساي ويليامز وريبل ويلسون و سيينا ميلر وتيسا تومسون.

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