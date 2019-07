تأجيل قضية حقوق الملكية الفكرية ضد إيد شيران لأجل غير مسمى

كانت قد حركت أسرة المغني الأمريكي الشهير من فترة السبعينيات، مارفن جاي، دعوى قضائية ضد النجم الأيرلندي إيد شيران، مدعين سرقة إيد للحن أحد أغاني مارفن واستخدامه في أغنيته الناجحةthinking out loud.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المحكمة التي تنظر هذه القضية أصدرت قرارا بتأجيلها لأجل غير مسمى، وقد تستمر لنهاية عام 2020 القادم، بسبب انشغال المحكمة بقضية حقوق ملكية فكرية مشابهة، تتعلق بفريق الروك البريطاني من فترة الستينيات "لد زيبلن".

وكانت الأغنية التي أدعي سرقة إيد للحنها، هي أغنية مارفن جاي الشهيرة Let's Get It On.