مؤشر البحرين يصعد 0.12% بمستهل جلسة الثلاثاء

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا 1.81 نقطة ليصل إلى مستوى 1534.64 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.





وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 399 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.81% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.24% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.