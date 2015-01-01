ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها العقار.









وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.94% رابحا عدد 56.730 نقطة ليصل إلى مستوى 6074.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.12% رابحاً عدد 74.060 نقطة ليصل إلى مستوى 6707.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% رابحاً عدد 21.070 نقطة ليصل إلى مستوى 4825.37 نقطة.





وجرى التداول بمستهل التعاملات على 117.4 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون دينار كويتى عبر 3942 صفقة.





وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%.





وجاء سهم "المال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.85%، تليه التمدين العقارية بنسبة 9.50%، ثم شركة التعمير بنسبة 6.43%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.57% ثم عربى القابضة بنسبة 7.83%، ثم السورية بنسبة 4.65