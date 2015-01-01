تحرير 1016 مخالفة مرورية و127 انتظار خاطئ في القليوبية 

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير1016 مخالفة مرورية.



وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير1016 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 127 مخالفة انتظار خاطئ، 78 حالة تصالح فوري، وسحب 20 دراجة نارية وحجز 13 دراجات، وتحصيل مبلغ 11700جنيه.



وشن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و11 حالات تصالح وتحصيل 1650 جنيه غرامة.

