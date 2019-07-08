أهم أخبار النصر السعودي

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأثنين 8-7-2019، أبرزها استبعاد أحد مرشحي رئاسة النادي، واقتراب العالمي من التعاقد مع عبد الفتاح آدم.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الأثنين 8-7-2019:





استبعاد أحد مرشحي النصر على منصب رئاسة النادي

أكدت تقارير صحفية سعودية، على تفجير لجنة الانتخابات مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد أحد المرشحين على رئاسة نادي النصر، خلال مرحلة الطعون.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لجنة الانتخابات قررت استبعاد أحد المرشحين على منصب رئيس نادي النصر، دون ذكر اسمه، ويرجع سبب استبعاده لعدم مطابقة ملفه لبعض الشروط.





ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للنادي يوم الخميس المقبل، حيث ترشح لرئاسة النادي كلاً من صالح الأطرم، إبراهيم العثمان، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت.





النصر يقترب من حسم صفقة عبد الفتاح آدم





اقترب نادي النصر السعودي من التعاقد مع لاعب نادي التعاون اللاعب عبد الفتاح آدم وذلك بعد إغراء اللاعب براتب سنوي ضخم بالإضافة إلى فيلا وسيارة خاصة للاعب.





وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية أن النادي قد قدم إلى إدارة التعاون عرضًا بمبلغ 20 مليون يورو من أجل حسم صفقة ولكن إدارة السكري قد رفضت العرض حيث ترغب في مبلغ 25 مليون يورو من أجل بيع اللاعب.





وانضم اللاعب عبد الفتاح آدم صاحب الرابعة والعشرين عامًا لصفوف فريق التعاون في صيف عام 2018 الماضي قادماً من فريق الحزم السعودي وتمكن من أن يصبح أحد الأعمدة الرئيسية في فريق التعاون لذلك يرغب نادي النصر السعودي من التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم الفريق بصفقات تمكنه من حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.





أربعة أعضاء يرفضون التصويت على رئاسة النصر





رفض أربعة أعضاء من القائمة الذهبية الإدلاء بصوتهم خلال الانتخابات على مقعد الرئاسة لنادي النصر، والتي ستقام يوم الخميس المقبل.





حيث أعلن فهد المشيح، وتركي بن فهد المشيح، وفهد العجلان، وعبدالعزيز بغلف، عن امتناعهم عن التصويت لأي مرشح من القوائم المرشحة التي اعتمدتها هيئة الرياضة.



