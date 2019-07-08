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الفيضانات تجتاح إسبانيا وتتسبب في خسائر فادحة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:42 ص
الفيضانات تجتاح إسبانيا وتتسبب في خسائر فادحة
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ترجمة منار طارق
 
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صرحت السلطات في شمال إسبانيا إن رجال الإطفاء عثروا على جثة سائق جرفت الفيضانات المفاجئة سيارته. فقد أدت الأمطار مساء الاثنين إلى إغلاق الطرق وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء مختلفة من إسبانيا، ولكن في مدينة تفالة الشمالية تسبب في فيضان نهرين محليين.

وقالت حكومة منطقة نافارا إن الوصول إلى بلدة ال 10000 لم يتم اخلائه حتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، مضيفة أن خط السكك الحديدية الرئيسي قد تعطل.

في بامبلونا القريبة، تم تعليق مصارعة الثيران مساء الثلاثاء خلال مهرجان سان فيرمين الشهير في المدينة بسبب المطر. تحذر وكالة الأرصاد الجوية الوطنية AEMET من هطول أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء.
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