في ذكرى وفاة عبدالمنعم مدبولي.. تعرف على سر رفضه لدخول أودلاه عالم الفن

تحل اليوم التاسع من شهر يوليو، ذكرى رحيل واحدا من أهم نجوم زمن الفن الجميل، وهو الفنان عبدالمنعم مدبولي، الذي يعد استاذا للمسرح، وتألق في السينما، كما برع في أدواره الدرامية لعل أهمها "بابا عبده"، ولكن للراحل موقفا غريبا حيال تعامل أبنائه مع زملاؤه في الوسط الفني نبرزه..

كان الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، له رأيا خاصًا في الفن فرغم مشواره الذي بلغ أكثر من خمسين عامًا في هذا المجال إلا أنه طلب من أبناءه الابتعاد عنه.. أما الأسباب فرواها أبناءه في تصريحات لبعض وسائل الإعلام.

أمل هي البنت الوحيدة للفنان الراحل التي أنجب معها اثنين من الذكور قالت إن والدها لم يكن يتدخل فى اختيارات الأسرة التعليمية، وأعطى الفرصة لكل أبنائه في حق اختيار نوع الدراسة وكان دائما ما يقول إن الفن ليس له أمان، وإن من يريد دخوله لابد أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى يؤمن له غدر هذا المجال.

الابن الأكبر محمد قال لم يكن يسمح باختلاطنا مع أهل الفن لأنه كان رجلاً محافظا، وكان يخاف من الحرية التى يتمتع بها البعض من الفنانين، فلم يكن له فى السهرات أو تبادل الزيارات مع أهل المهنة.

محمد مدبولى روى تفاصيل آخر ثلاثة شهور فى حياة والده قائلاً: “فى آخر ثلاثة شهور من حياة والدى لم يزره إلا فريق عمل مسلسل بابا عبده، ومنهم فاروق الفيشاوى وصلاح السعدنى وآثار الحكيم ويحيى الفخرانى وفردوس عبد الحميد، وأضاف أن أسباب الوفاة كانت وجود أورام فى الغدد اللمفاوية فى الطحال، وأن السبب الرئيسي هو التهاب رئوى.

الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي من مواليد 28 ديسمبر عام 1921 ورحل في يوم 9 يوليو عام 2006 تاركا وراءه تراثا فنيا ضخما شمل التليفزيون والسينما والمسرح والإذاعة بالإضافة إلى مدرسة خاصة باسمه في فن الكوميديا.



