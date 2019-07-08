في ذكرى وفاة عبد المنعم مدبولي.. هؤلاء النجوم من صنُع يديه

يعتبر لقب "صاحب مدرسة المدبوليزم" هو اللقب الذي استحقه الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي، الذي يعد من أهم وأنجح فناني الكوميديا فى تاريخ السينما المصرية.





ويحل اليوم الثلاثاء 9 يوليو ذكرى وفاة ذلك الرجل الذي كان يبادر باستمرار لدعم المواهب الجديدة الشابة، وذلك بعد أن أسس الفرقة المسرحية المدبوليزم عام 1975، وتخرج فيها عدد كبير من الممثلين الشباب الجدد.





وكان عبدالمنعم مدبولي، صاحب فضل على عدد من أهم نجوم الوطن العربي، ونعرض أبرز الفنانين الذين اكتشفهم "مدبولي" فى بداية مشوارهم الفني:-





عادل إمام

اكتشف "مدبولي" الفنان عادل إمام وعرض عليه دور الكاتب في مسرحية "أنا وهو وهي"، ووقتها قال له عادل إمام "أنا مش بتاع كوميدي أنا بتاع كلاسيكيات"، ونصحه "مدبولى" بالتجربة فأبدع وظهرت موهبته في الكوميديا.









أشرف عبدالباقي

دعم الفنان أشرف عبدالباقى فى بداية حياته الفنية، الذي مثل معه أول مسرحية على خشبة المسرح بعنوان "خشب الورد" وكان يشجعه ويدعمه بأن يطور من ذاته في المجال الفني أكثر، خصوصًا أنه كان دوره صامتًا فى البداية، فشعر "مدبولي" بموهبته ومنحه مساحة أكبر حتى يتحدث على المسرح.





أحمد زكي

عمل مع الفنان أحمد زكي من خلال مسرحية "هالو شلبي" للمخرج عبدالله الشيخ، وكان "زكي" دوره جرسون يقدم القهوة دون أن يتحدث، ولكن "مدبولي" منحة مساحة لتقليد الفنانين بطريقة كوميدية ظهرت موهبته.