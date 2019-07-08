مكة محمد صلاح ترقص في فرح شعبي على أنغام "لأ لأ" (فيديو)
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:17 ص
الفجر الرياضي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو للطفلة مكة ابنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهي ترقص في فرح شعبي برفقة أحد أقاربها.
وظهرت مكة محمد صلاح ترتدي فستانا بلون البيبي بلو وتترك شعرها منسدلًا وترقص على أنغام الأغنية الشعبية "لأ لأ" كما تداول رواد انستجرام مقطع فيديو لمكة محمد صلاح وهي تضع المكياج قبل هذا الحفل.
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