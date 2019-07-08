نيويورك تتحدى ترامب بدعم المهاجرين

أكد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أمس الإثنين، أنه سيقف مع المهاجرين ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد مجدداً بشن حملات مداهمات لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدانهم.

وقال كومو في بيان: "نيويورك ستستمر في دعم جميع المهاجرين لضمان حصولهم جميعاً على الحماية التي يوفرها لهم القانون"، واتهم في بيانه إدارة ترامب بـ"تسييس الهجرة" والتعدي على الحقوق المدنية وكرامة الأفراد، والأسر بشكل مستمر.

وأعلن ترامب أنه سيبدأ في 4 يوليو الجاري، بشن حملات مداهمات واسعة النطاق ضد المهاجرين، الذين توعدهم في الشهر الماضي، قبل تأجيل تهديده لمدة أسبوعين، ووقال الرئيس الأمريكي للصحافيين من البيت الأبيض: "بعد 4 يوليو(تموز) سيتوجب على الكثيرين مغادرة البلاد".

وأوضح أن عملاء مصلحة الهجرة والجمارك سيعتقلونهم ويعيدونهم إلى بلدانهم.