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سعرالدولار اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:37 ص
سعرالدولار اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار في البنوك المصرية
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استقر سعرالدولار اليوم الثلاثاء 9-7-2019 مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، ويواصل سعرالدولار اليوم حالة الاستقرار التي يشهدها مقابل الجنيه المصري خلتل تعاملات الفترة القليلة الماضية، كما يشهد سعر الدولار على المستوى العالمى حالة من الاستقرار مقابل سلة العملات الأجنبية ونرصد فيما يلي اخر تحديث في اسعار الدولار في البنوك اليوم وجاءت على النحو التالي:

اسعار الدولار اليوم فى السوق السوداء
شهدت اسعار الدولار اليوم فى السوق السوداء حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال ختام التعاملات المسائية أمس ليستقر عند متوسط 16.75 جنيهًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

سعرالدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى
16.55 جنيه للشراء.
16.68 جنيه للبيع.

سعرالدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى
16.58 جنيه للشراء.
16.68 جنيه للبيع.

سعرالدولار اليوم فى بنك مصر
16.58 جنيه للشراء.
16.68 جنيه للبيع.

سعرالدولار اليوم فى بنك القاهرة
16.56 جنيه للشراء.
16.66 جنيه للبيع.

سعرالدولار اليوم فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.58 جنيه للشراء.
16.68 جنيه للبيع.

سعرالدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى cib
16.55 جنيه للشراء.
16.65 جنيه للبيع.

سعرالدولار اليوم فى بنك الإسكندرية
16.54 جنيه للشراء.
16.64 جنيه للبيع.

سعرالدولار اليوم فى بنك عودة
16.58جنيه للشراء.
16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوماسعار الدولار اليوم للشراءاسعار الدولار اليوم للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلى 16.724216.8242
سعر الدولار في بنك مصر 16.7516.85
سعر الدولار في بنك البركة 16.7516.85
سعر الدولار في بنك عودة16.7216.82
سعر الدولار في البنك التجارى الدولى 16.7016.80
سعر الدولار في بنك مصر اليوم16.8016.85
سعر الدولار في بنك ابو ظبي16.7016.80

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