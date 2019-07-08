ليفربول يقهر الريال ويقترب من ضم أصغر موهبة في الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:11 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم هارفي إليوت جناح فولهام أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ليفربول نجح في
هزيمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ولايبزيج لضم هارفي إليوت صاحب الـ16 عامًا وأصغر
لاعب في الدوري الإنجليزي
ومن المنتظر أن يكون هارفي إليوت ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعدما نجح
الريدز في ضم المدافع الشاب فان دن بيرج من زفولة الهولندي مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني.
Advertisements
المزيد عن: يورجن كلوب هارفي اليوت ليفربول صفقات ليفربول ريال مدريد
- هارڤي إليوت يدخل تاريخ البريميرليج عبر بوابة ولفرهامبتون
- برشلونة يسعى لضم موهبة الدوري الإنجليزي
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. صراع كبير بين الريال والبرسا على صفقة جديدة وتحديد قائمة الراحلين
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. برشلونة يقترب من حسم الصفقة الأسطورية وتحديد موعد الإعلان عن كبري الصفقات
- ماذا جاء في أروقة برشلونة يوم الأحد؟
- ليفربول يتغلب على الجميع ويقترب من التعاقد مع جوهرة إيندهوفن
- ليفربول يقترب من ضم شبيه جوميز
- رسميا.. ليفربول يخطف الموهبة الهولندية
- تقارير: ليفربول يصفع ريال مدريد وبرشلونة في صفقة نجم البريميرليج
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. زيدان يرفض الصفقة الأسطورية بدون أسباب ويطالب ببيع نجمي الفريق والإبقاء على المنبوذ