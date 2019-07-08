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ليفربول يقهر الريال ويقترب من ضم أصغر موهبة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:11 ص
ليفربول يقهر الريال ويقترب من ضم أصغر موهبة في الدوري الإنجليزي
هارفي إليوت
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الفجر الرياضي
 
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اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم هارفي إليوت جناح فولهام أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ليفربول نجح في هزيمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ولايبزيج لضم هارفي إليوت صاحب الـ16 عامًا وأصغر لاعب في الدوري الإنجليزي

 

 

ومن المنتظر أن يكون هارفي إليوت ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعدما نجح الريدز في ضم المدافع الشاب فان دن بيرج من زفولة الهولندي مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني.

 

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