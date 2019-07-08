ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس الوزراء يصل لمحطة جمال عبد الناصر لحضور فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:10 ص
رئيس الوزراء يصل لمحطة جمال عبد الناصر لحضور فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
Advertisements
طباعة
يحي حلمي
 
Advertisements
وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر العمل بمحطة مترو جمال عبد الناصر، حيث سيشهد فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة "إيمحوتب" إلى محطة جمال عبد الناصر ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وتشمل المرحلة الأولى للخط الثالث، أربع محطات نفقية "جمال عبد الناصر- ماسبيرو- الزمالك- الكيت كات"، وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.

يذكر أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربًا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
1
x
21:00
1
تونس