رئيس الوزراء يصل لمحطة جمال عبد الناصر لحضور فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر العمل بمحطة مترو جمال عبد الناصر، حيث سيشهد فعاليات وصول ماكينة الحفر العملاقة "إيمحوتب" إلى محطة جمال عبد الناصر ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.





وتشمل المرحلة الأولى للخط الثالث، أربع محطات نفقية "جمال عبد الناصر- ماسبيرو- الزمالك- الكيت كات"، وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.



