شروط هيرفي رينارد لتدريب الأهلي

طلب هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب مبلغ 250 ألف دولار شهريًا ما يعادل 3 ملايين دولار سنويًا للموافقة على تدريب فريق الأهلي.

هيرفي رينارد يطلب 250 ألف دولار لتدريب الأهلي

ويخطط الأهلي للتعاقد مع هيرفي رينارد لخلافة مارتن لاسارتي في تدريب القلعة الحمراء في ظل حالة عدم الرضا عن مستوى المدرب الأوروجوياني.

كان هيرفي رينارد قد تأهل بمنتخب المغرب إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية وخرج أمام منتخب بنين بركلات الترجيح.